CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIROMA C'è chi dice che la trattativa che si svolge in queste ore a Palazzo dei Marescialli è la trasposizione plastica della attuale fase della sinistra italiana. Vero o falso che sia, è un fatto che il candidato eletto al Csm tra le fila del Pd, David Ermini, che, ieri sera, sembrava destinato a raccogliere i maggiori consensi per la poltrona di vicepresidente, potrebbe essere bloccato proprio dal no di Area (la componente che include Magistratura democratica e i Movimenti per la giustizia). Sono stati i quattro eletti della...