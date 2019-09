CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIPORDENONE Prima la formazione, che quando non è gratuita viene ricompensata - si fa per dire - con poco più di un euro l'ora. Poi il primo contratto: un mese, poi due, quattro e infine sei. Ottocento euro come ambizione, per provare a pagare un affitto e iniziare una seconda vita. Sono tornitori, in alcuni casi, ma più che altro saldatori, il mestiere che va per la maggiore per un semplice fatto: è duro, si svolge in ambienti surriscaldati, anche di notte. E di pordenonesi che lo vogliono fare ormai ce n'è col contagocce. Sono le...