L'ANALISI

MESTRE «Il rischio che la Fondazione rimanesse ingessata dagli impegni ereditati dal passato era altissimo» ha detto Brunello citando i 2,7 milioni di euro per impegni economici fissi che ogni anno l'istituzione deve affrontare: 1 milione alla Fenice, 540mila di costi derivanti dall'accordo con Ocse aggiunti all'ultimo momento, 400mila alle Università, 300 mila alle Fondazioni comunitarie, e inoltre le erogazioni alla Fondazione Venezia 2000 per M9 guidata dall'ex presidente della Fondazione di Venezia Giuliano Segre, «che avrebbe dovuto progettare i contenuti del museo M9: 471mila euro nel 2016 e 379 mila nel solo primo semestre 2017, al termine del quale la Fondazione di Venezia è uscita dalla compagine sociale». Per affrontare questi impegni e riportare i conti a livelli più consoni, ha attivato una serie di azioni riducendo i costi già presenti ed ammortizzando quelli nuovi, come l'aumento del prelievo fiscale per Ires (sui dividendi percepiti dalle Fondazioni di origine bancaria) la cui quota prima del 2015 era dell'1% circa, nel 2015 è schizzata al 21% e attualmente è al 24%; e, ancora, come il problema esploso di Veneto Banca le cui azioni possedute dalla Fondazione sono state svalutate per tre anni consecutivi portando a una perdita di 8 milioni e mezzo di euro. Per evitare, non ulteriori perdite ma mancati introiti il presidente è, poi, intervenuto sulla partecipazione in Banca Intesa: 130 milioni di euro sino a fine 2019 non erano cresciuti di valore ed avevano distribuito dividendi soltanto per 598mila euro per cui, «dopo ripetute sedute, sono riuscito a far immobilizzare la partecipazione».

I TAGLI

Per risalire la china Brunello in primo luogo ha ridotto del 40,7% compensi e rimborsi per le cariche sociali (da 947.146 euro nel 2014 a 561.581 nel 2019) per un risparmio in cinque anni di 1 milione e mezzo di euro, per buona parte ottenuti tagliando gli emolumenti destinati a se stesso. Inoltre ha ridotto i costi generali per un altro milione e 196mila euro. Riguardo all'M9 «si è riusciti non solo a rispettare i tempi per l'inaugurazione ma anche a rimanere dentro al budget con un residuo ancora disponibile di 2,189 milioni ai quali si potranno aggiungere i 950 mila euro, derivanti dalla cessione dell'edificio Meucci, che porteranno la disponibilità a circa 3,2 milioni». Infine c'era la questione Ocse: la Fondazione ospita nella sua sede sul Rio Novo un ufficio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, e in questo rapporto «si è riusciti ad ottenere la sostenibilità riducendo i costi deliberati a giugno 2015, da quasi 3 milioni di euro a 1 milione di euro», con un risparmio, dunque, di 1 milione e 900 mila euro.

In buona sostanza i tagli di Brunello hanno consentito di risparmiare oltre 4 milioni e mezzo di euro, ai quali vanno aggiunti i 3,2 milioni messi da parte per l'M9, per cui si arriva a quasi 8 milioni di euro che il presidente ha destinato, oltre che al rilancio dell'M9, alle attività sul territorio soprattutto per sostenere la cultura e dare un futuro ai giovani. (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA