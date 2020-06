L'ANALISI

MESTRE Dall'emergenza sanitaria a quella economica il passo è stato fin troppo breve e fin qui, a giudizio di Confcommercio Veneto, il risultato di settimane trascorse tra dibattiti, task force e Stati generali è stato pari a zero. I numeri snocciolati dall'associazione di categoria dicono che la sperata ripartenza è solo un miraggio, che in Veneto alcuni comparti produttivi, come il turismo, stanno marciando al 10% delle proprie capacità e che la media dell'intero terziario non sta superando il 40%.

PRIMO BILANCIO

Il primo bilancio post pandemia tracciato da Confcommercio Veneto è pesante, nel raffronto tra i mesi del lockdown e lo stesso periodo del 2019 la stima dei consumi vede un calo dell'11% e di oltre 10 miliardi di euro, con un picco negativo tra il 40 e il 70% della domanda turistica straniera e una perdita di fatturato che oscilla tra i 2,5 e i 4,5 miliardi di euro. Molto negativi sono anche i dati sull'occupazione raccolti da Confcommercio Veneto, che nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 14 giugno ha registrato nel terziario una perdita di 55.000 posti di lavoro tra mancate assunzioni e cessazione di rapporti, pari al 5.8% dell'occupazione dipendente complessiva del comparto.

TURISMO MAGLIA NERA

In Veneto il turismo resta di gran lunga il settore più colpito dagli effetti della pandemia da Covid 19, con una riduzione di oltre 32.000 posti di lavoro corrispondenti al 20,2% del totale, in gran parte stagionali. «Tanti albergatori nemmeno si sognano di ripartire perché sanno che appena riaprono gli alberghi ripartono anche le spese spiega Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto e questo colpisce i lavoratori del comparto turistico che sono rimasti a casa e che dopo il 14 agosto, quando le imprese potranno licenziare, rischiano di perdere il lavoro. Nessuno ha pensato a come affrontare questa eventualità che sarebbe un danno enorme per le stesse aziende, perché parliamo di collaboratori che sono stati formati alla cultura di impresa e che rischiano di perdere le competenze acquisite in anni di lavoro. La verità è che nessuno sa cosa succederà a settembre».

In questo quadro a tinte fosche Confcommercio Veneto rivendica il ruolo centrale dei corpi intermedi, in quanto in grado di fornire risposte concrete alle richieste di aiuto provenienti dalle aziende del terziario. «Il nostro è un ruolo fondamentale perché siamo presenti sul territorio - sottolinea Bertin e per questo stiamo preparando un piano di rilancio economico che conterrà dieci linee guida da sottoporre alle amministrazioni locali perché questa pandemia ha distrutto intere filiere produttive e ora noi abbiamo il compito di rimetterle in moto». Liquidità, sburocratizzazione, costo del lavoro, innovazione, sono tra i primi interventi richiesti alle istituzioni da Confcommercio Veneto che considera necessario uscire dal paradigma dell'emergenza. «Lo smart working può funzionare per uno, al massimo due giorni settimanali osserva Bertin perché lasciare la gente chiusa in casa produce un calo dei consumi ed un danno per tutta l'economia e lo stesso discorso vale anche per le attività scolastiche e universitarie che devono ripartire regolarmente prima possibile».

Paolo Guidone

