MESTRE Continua la fase nera nel trasporto privato e stando a quanto riporta la Confartigianato vi sono imprese che non lavorano da febbraio. Una soluzione alla crisi del settore potrebbe però arrivare dall'utilizzo degli autobus privati per rafforzare il servizio pubblico nelle ore di punta. Ma servirebbero anche agevolazioni sul versante fiscale.

A quanto pare le imprese artigiane del trasporto persone e del noleggio turistico e scolastico autobus dell'area metropolitana sono letteralmente in ginocchio. «In questi mesi spiega Marino Gottardo, referente della Confartigianato Metropolitana di Venezia nel settore trasporto persone c'è stato un crollo pressoché totale delle prenotazioni e delle commesse. Il turismo in stallo, e soprattutto l'anno scolastico bruscamente interrotto da fine febbraio, hanno messo in grandissima difficoltà la cinquantina di imprese che operano sul territorio metropolitano».

Un problema non da poco, quello sollevato da Gottardo, in quanto alla già grave situazione generata da incassi azzerati con il blocco dello spostamento degli studenti e la prospettiva della ripresa del turismo che però è tutta da vedere, si aggiunge l'incognita di settembre, visto che non è ancora chiaro con che modalità dovrà essere garantita la mobilità degli studenti. Ma, secondo Gottardo, alcune soluzioni sarebbero già percorribili per aiutare il settore.

«Da parte nostra, come associazione, c'è la massima disponibilità a sviluppare possibili sinergie pubblico-privato per far fronte alla nuova richiesta di mobilità in questa fase in cui il rischio sanitario permane ancora. Potremmo mettere a disposizione le nostre risorse aziendali, sia in termini di veicoli, sia di personale abilitato alla guida dei mezzi di trasporto collettivo, per integrare e rendere sostenibile la domanda di trasporto e mobilità pubblica, ad esempio rafforzando le corse dei bus di linea nei momenti di punta, ovvero quando la gente va e torna dal lavoro e spesso si deve accalcare sui bus, o gestire in convenzione con il pubblico, servizi a chiamata con qualsiasi tipo di veicolo: autobus, minibus o autovetture».

Massima disponibilità della categoria, dunque, per creare le possibilità di una collaborazione e integrazione con il servizio pubblico, ma tutto ciò non sarebbe comunque sufficiente. «I problemi di liquidità sono pesanti, per questo da parte nostra c'è la volontà di lavorare mettendoci a disposizione delle amministrazioni pubbliche, ma servono anche delle agevolazioni per non farci fallire tutti; come, ad esempio, la rimozione della tassa del Registro regionale per tre anni, il recupero di una parte dell'imposta di bollo sui mezzi e il posticipo a fine 2020 del pagamento del bollo, con la rateizzazione biennale dell'importo».

