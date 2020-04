L'ANALISI

MESTRE Anche nel Veneziano si è registrato in questo inizio di 2020 flagellato dal Covid-19 un aumento della mortalità. A dirlo sono i dati Istat appena pubblicati e relativi al periodo compreso dal 1. marzo al 4 aprile, quando si sono verificati i primi decessi legati al coronavirus. Prendendo come campione 23 Comuni della Città Metropolitana, in cui complessivamente risiedono 319.545 abitanti (il 37,4% dell'intera provincia) secondo l'Istat i decessi registrati sono stati 422, 105 in più rispetto ai 317 dello stesso periodo del 2019, con un aumento dunque del 33,1%.

Vero che il dato è parziale (mancano i comuni più grandi, come ad esempio Venezia e Chioggia, che da soli valgono quasi 310.000 abitanti) e che siamo per fortuna molto distanti dagli aumenti a tripla cifra che si sono registrati in alcune province lombarde, come Bergamo e Brescia, dove il virus ha mietuto molte più vittime, ma anche dalle nostre parti si sono registrati scostamenti significativi della mortalità. Basta dare un'occhiata alla tabella per farsene un'idea. Gli aumenti hanno riguardato 19 dei 23 comuni considerati nell'indagine (solo Fiesso, Fossò, Cinto e Musile hanno registrato un calo), con alcuni esempi eclatanti, dal punto di vista numerico: Mira, il più grande del gruppo con i suoi 38.421 abitanti, è passata da 29 decessi del 2019 ai 54 del 2020 con un aumento dell'86,2%, San Donà (il secondo più grande con 41.483 abitanti) da 42 a 65 (+54,8%), ma anche i comuni più piccoli hanno pagato dazio, come Stra cresciuto da 4 a 13 (+225%), Gruaro da 2 a 6 (+200%) Campagna Lupia da 5 a 11 (+120%), Vigonovo da 4 a 7 (+75%).

Numeri che però non allarmano i sindaci veneziani, che pur non sottovalutando certo il fattore Covid in questa triste contabilità, non vedono racchiuse nelle cifre dell'Istat giustificati motivi di allarme. «Non mi sembra ci siano ragioni particolari di preoccupazione - dice Maria Rosa Pavanello, ex presidente dell'Anci e sindaco di Mirano - nel nostro comune abbiamo registrato un solo decesso legato al coronavirus e dagli uffici anagrafe, ad oggi, non mi è stata segnala alcuna anomalia relativamente all'andamento dei decessi. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi in Conferenza dei sindaci, anche i miei colleghi non hanno rilevato alcunché di inconsueto. Noi rispetto al 2019 a marzo abbiamo avuto 6 decessi in più, uno scostamento assolutamente normale. C'è anche da verificare il sistema di calcolo: abbiamo avuto dei decessi in ospedale, bisogna capire come sono stati conteggiati». Più del Covid, secondo la Pavanello, un fatto determinante potrebbe essere l'età avanzata dei residenti: «Nel 2020 a Mirano la fascia più popolosa dei nostri abitanti è quella degli ultra 65enni, ma in generale le nostre sono tutte città mediamente anziane».

Ma ci sono sindaci ai quali i conti dell'Istat non tornano. É il caso di Mira, dove i decessi a marzo 2020 non sarebbero 54 come riportato dall'istituto di statistica, ma appena 35. «I dati della nostra Anagrafe sono diversi, ora faremo tutte le verifiche del caso con i nostri uffici per capire le ragioni di questa differenza non da poco - precisa il sindaco Marco Dori -. Un'incidenza il Covid l'ha avuta, a Mira abbiamo avuto 12 decessi legati al virus, ma non sono in grado di dire quanto abbia pesato davvero. Dalle nostre verifiche non sembra però così tanto, i dati comunali sull'andamento della mortalità nei primi tre mesi del 2020 ci indicano un aumento di 15 decessi rispetto al 2019, un numero che non si discosta molto dalla media degli ultimi cinque anni. Credo sia necessario aspettare fine mese e ragionare su un arco temporale più ampio per fare i conti avere numeri più attendibili». Numeri che rischiano di portare fuori strada chi vuole dare un peso eccessivo all'influenza reale del Covid rispetto all'aumento dei decessi registrati.

«Nella tabella non è riportata la quota dei defunti con tampone positivo - dice al proposito il sindaco di Noale, Patrizia Andreotti - se così fosse allora sì che si vedrebbe l'incidenza dei decessi da Covid. Il risultato è che pare che Noale, il mio comune, abbia avuto 20 defunti da Covid, o, perlomeno, 6 per differenza. Tuttavia i dati ufficiali di Ulss 3 che riceviamo quotidianamente, e che in parte comunichiamo ogni giorno ai nostri cittadini, ci dicono che a Noale, ad oggi, non risultano decessi collegati a Covid. É evidente che il dato è fuorviante e rischia di minare la fiducia che i miei concittadini ripongono sulle nostre comunicazioni ufficiali».

Dati che dunque vanno letti e interpretati in profondità e senza trarre conclusioni affrettate. E del resto basta allungare l'orizzonte temporale a tutto il 2020 per vedere con più chiarezza l'influenza del Covid. Ad esempio, sempre secondo l'Istat, nel marzo terribile per l'epidemia nel 2020 ci sono stati 422 decessi, mentre la media nel periodo 2019-15 era di 299 (+123), con un aumento del 41,3%. Non solo: tutti e 23 i comuni (compresi i 4 dove nel 2020 ci sono stati meno decessi che nel 2019) hanno superato nel 2020 la media decessi del quinquennio precedente. Alcuni esempi: San Donà da 42,6 di media è passata a 65, Mira da 36,0 a 54, Mirano da 29,4 a 36, Portogruaro da 23,4 a 36, Spinea da 27,0 a 34, Noale da 15,4 a 20, Stra da 5,6 a 13, Pianiga da 9,0 a 17, Campagna Lupia da 5,0 a 11 e così via. Se si allarga però il periodo considerato ai primi tre mesi del 2020 (1 gennaio-4 aprile), il trend si conferma, ma con dati molto meno eclatanti: 998 decessi nel 2020, contro una media nel periodo 2019-2015 di 892 (+106): l'aumento in questo caso è solo dell'11,8%.

