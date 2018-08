CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIL'epopea dell'A1, l'autostrada del Sole, nelle parole del presidente del Consiglio, Aldo Moro, che la inaugurò in pompa magna il 4 ottobre 1964 a Firenze: «È stata, questa costruzione, un'ardita e geniale impresa, per il cui successo sono state impiegate con straordinario risultato le grandi risorse della scienza, della tecnica, del lavoro, della genialità creatrice del popolo italiano». E poteva ben dirlo, perché nell'immaginario popolare quella che in un romanzo verissimo di Francesco Pinto sarebbe stata ribattezzata la strada...