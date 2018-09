L'ANALISI Il 4 marzo è stato una rivoluzione elettorale. Ma un esecutivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIIl 4 marzo è stato una rivoluzione elettorale. Ma un esecutivo rivoluzionario sarebbe stato l'ennesima follia italiana. Dunque, «governo del cambiamento». Più nelle intenzioni che nei fatti, ma cento giorni non sono tanti e almeno fino alle elezioni europee c'è tempo per lasciare il segno. Di sicuro è cambiata, e parecchio, la narrazione e la realtà della politica al tempo del governo giallo-verde che, per la prima volta nella recente storia italiana, sta vantando l'89,50 di ministri nuovi. Ossia mai andati al potere prima di...