L'ANALISI

CASTELFRANCO Frazioni a Marcon, ma in centro Sartoretto tiene. Questo il voto a Castelfranco, in estrema sintesi, analizzando i dati delle 32 sezioni scrutinate per l'elezione del nuovo sindaco.

BOOM NELLE FRAZIONI

Stefano Marcon fa il pieno di voti nei seggi delle frazioni, dove ottiene la maggioranza assoluta. Se avessero votato solo le frazioni avrebbe vinto al primo turno senza problemi. Marcon vince bene a Villarazzo, feudo di Marica Galante, assessore uscente e prima assoluta per preferenze con 296 voti. Qui Marcon ottiene il 50,18% dei consensi, mentre Sartoretto si ferma al 22,66%. Meglio qui Gomierato rispetto alla media, con il 19,60%. Plebiscito per Marcon a Soranza dove raggiunge il 55,30%. Sartoretto invece si ferma al 19,70%. Anche a Campigo Marcon conquista la maggioranza assoluta arrivando al 53,93%, mentre Sartoretto rimane sotto il 20% (19,78%). Gomierato ottiene invece il 18,02 %. Male per il centrosinistra anche Bella Venezia, dove Sartoretto si ferma al 21,07%, lasciando a Marcon il 54,25% dei consensi. A San Floriano, area di consenso di Nazzareno Gerolimetto, leghista candidato in regione ed ex assessore a Castelfranco, Marcon arriva al 55,11%. Sartoretto tiene al 24,19%. Nelle 2 sezioni di Sant'Andrea Marcon vola arrivando al 56,03% e al 51,99%. Qui Sartoretto raggiunge il 19,62% in una sezione e il 24,78% nell'altra.

RECORD A SALVATRONDA

Sono invece 3 le sezioni di Treville. Qui Marcon ottiene addirittura il 57,38% in una sezione, mentre nelle altre il 55,11% e il 54,80%. A Sartoretto invece il 19,20%, il 21,58% e il 23,46%. A Salvarosa vi sono 3 sezioni e una situazione particolare. Marcon ottiene il 56,75% in una sezione, il 52,50% in un'altra, ma scende al 44,22% nella terza. Exploit di Gomierato invece in una delle 3 sezioni dove supera Sartoretto arrivando al 20,55%, lasciando l'avvocato al 18,14%. A Salvatronda il risultato più eclatante per Marcon che in una delle 3 sezioni della frazione arriva al 63,50%, record dunque di preferenze, totalizzando nelle altre 2 il 56,32% e il 58,09%. Qui Sartoretto raggiunge il 21,53%, il 17,87% e il 18,91%. Questi i dati relativi ai 16 seggi nelle frazioni.

L'ALTRA FACCIA DELLA LUNA

Altra storia invece nelle 16 sezioni del centro città, dove Sartoretto e Gomierato prendono di più riuscendo a spingere Marcon sotto la soglia della maggioranza assoluta. Nelle 2 sezioni di Borgo Padova il candidato leghista si ferma al 40,61% e al 47,87%, mentre Sartoretto va sopra la media ottenendo il 26,35% e il 25,83%. Il candidato Lorenzo Zurlo totalizza qui un buon risultato ottenendo l'8,82% in una sezione e il 9,61% nell'altra. Buoni risultati per Sartoretto alle 2 sezioni delle medie Giorgione, zona quartiere Avenale, dove raggiunge il 33,46% e il 27,87%. Qui Marcon totalizza il 41,51% e il 38,94%, ben al di sotto della media dei voti. Exploit anche di Gomierato in una sezione (20,87%) e di Zurlo (9,10%). Nelle 5 sezioni alle scuole di via Monfenera, dove vota gran parte del centro città, Marcon sta sotto la media, ottenendo percentuali che oscillano tra il 43,77% e il 35,37%. Sartoretto invece incassa consensi fino al 32,21% in una sezione. Anche Maria Gomierato qui è sopra la sua media, arrivando al 21,89% in una sezione. Parecchi voti anche per Zurlo, che supera il 10% in una sezione. Alle scuole Sarto dove si è votato per altre 5 sezioni stesso esito. Sartoretto sopra il 30% in quasi tutte le sezioni, Marcon invece sotto il 40% in 3 su 5 sezioni. Risultati sopra la media anche per Gomierato, che supera il 20% in 2 sezioni. Alla sezione della casa di riposo Sarto, Marcon raggiunge il 47,24%, mentre Sartoretto si ferma al 26,55%. All'ospedale San Giacomo hanno votato in 5, uno per Sartoretto, 4 per Marcon. La preponderanza nella Lega nelle frazioni non è una novità, anzi è una classica delle elezioni comunali. Da sottolineare che anche la civica Maria Gomierato, tranne alcune sezioni, ha avuto maggiori consensi in centro. Ora palla al centro e si torna a votare il 4-5 ottobre per il ballottaggio. La fisionomia del voto è ben distinta e difficilmente si scosterà da questi numeri. La differenza potrebbero farla gli astenuti del primo turno: 12mila voti in grado di fare la differenza.

Daniele Quarello

