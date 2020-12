L'ANALISI

BELLUNO Prima il cordoglio per la morte degli anziani, affetti da Covid, alla Maria Gaggia Lante di Cavarzano, poi l'analisi lucida, diretta, quasi disarmante su come siano andate le cose. Nella struttura partecipata al cento per cento dal Comune di Belluno il numero di vittime di questa seconda ondata, nel frattempo, è arrivato a undici. «Sersa (che gestisce la casa di riposo di Cavarzano ndr) è rimasta salva fino a quando non ha ospitato anziani da altre strutture ha spiegato il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro -. Questa è stata l'origine del focolaio». Ma cosa si poteva fare di diverso? L'emergenza sanitaria è tale che, al momento del bisogno sono mancati operatori socio sanitari, infermieri e perfino medici. «Oggi - riprende Massaro - le case di riposo, che dovrebbero fare un servizio socio assistenziale o socio sanitario, quindi più sociale che altro, stanno facendo un servizio sanitario per il quale oggettivamente non sono attrezzate e non hanno un personale adeguato, per numero e per tipo di formazione».

I DIPENDENTI

I lavoratori mancano perché si contagiano, e quindi sono costretti a stare a casa spesso afflitti dai rimorsi per aver a loro volta, inconsapevolmente, trasmesso il virus ai più deboli. Una situazione arrivata tra capo e collo «nonostante la struttura sia di assoluta avanguardia», spiega il sindaco. «Il pensiero va ai famigliari degli anziani, in questa situazione così complessa per tutti, ci sono luoghi di particolare attenzione. Sersa era rimasta salva. Parliamo, in generale di una problematica irrisolta». La fotografia scattata da Massaro su Sersa non sembra essere una copia unica ed è probabile che ci siano state altre situazioni simili nel territorio. A maggio aveva fatto scalpore il caso del Pio Albergo Trivulzio, in Lombardia. Tra gennaio e aprile ci sono stati complessivamente 405 morti. Di questi, 300 solo alla Baggina.

I TIMORI

Il nodo, nel bellunese, rimane la mancanza di personale, nel caso questo si contagi. «Ne ho parlato con il presidente del Veneto, Luca Zaia, in qualità di presidente del Comitato di distretto di Belluno fa notare Massaro -. È necessario avere più personale, perché più si ammalano oss e infermieri e meno possibilità abbiamo di sostituirli. In Sersa è successo anche con gli addetti della cucina. Per fortuna, come Protezione civile, avevamo fatto dei corsi e siamo riusciti a tamponare con del personale volontario».

IL TEMPO PERSO

Il sindaco di Belluno punta il dito anche su una motivazione di carattere più tecnico sul fronte dell'organizzazione riguardo allo svolgimento dei concorsi per oss e infermieri. «Avevamo l'estate per organizzarci, si sarebbe dovuto emanare il concorso a luglio, invece si è arrivati ad ottobre», spiega Massaro. Il sindaco sottolinea anche che a rendere più tragica la seconda ondata, secondo quanto emerge dal suo personalissimo osservatorio, è stata una comunicazione pubblica errata: «Sbandierando che si era in una regione gialla, come se fosse una cosa buona. Parlo in generale, ovviamente. Ora paghiamo gli eventi di ottobre, da cui è partito il contagio». Il secondo elemento di criticità, secondo il sindaco «è tipico di periodi come questi. Ed è l'assuefazione alle calamità. Succedeva quando chi era in guerra, dopo qualche mese si era estremamente abituato all'idea. Ora la gente sta sottovalutando la pandemia, adotta comportamenti meccanici e superficiali».

NUOVE RESTRIZIONI

Massaro ha anche chiesto al presidente Zaia di farsi portavoce dei timori del territorio: «Non è la stessa cosa chiudere i confini di Verona e di Zoppè di Cadore. Nel primo quasi non ci sono limiti, nel secondo siamo quasi agli arresti domiciliari. Queste norme sono di carattere governativo o regionale, vedremo quale sarà il pensiero del Veneto». Per concludere il sindaco, nella sua veste di delegato Anci a Personale e relazioni sindacali ricorda il sovra utilizzo della Polizia locale. «Abbiamo chiesto al Governo ricorda misure urgenti per rafforzare gli organici comunali nei settori più esposti, ottenendo norme importanti, ad esempio rispetto al personale impiegato nei servizi educativi. Ora è indispensabile potenziare i servizi di polizia locale, tenuto conto del ruolo a questi assegnato dagli ultimi provvedimenti emergenziali».

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

