L'ANALISI BELLUNO In quattro anni la natalità in provincia scende di quasi

L'ANALISIBELLUNO In quattro anni la natalità in provincia scende di quasi tredici punti percentuali (-12.79) media Veneto -12,81. Ragionando in termini assoluti, si è passati dai 1470 fiocchi del 2013 ai 1282 del 2017. Centoottantotto bambini in meno, su una popolazione che supera a malapena le duecentomila unità. Ad elaborare i dati la fondazione Openpolice sui numeri forniti da Eurostat. L'analisi non può però prescindere dal contesto: è guardando dall'altra parte che si capisce meglio cosa succede qui.NATALITÀIl tasso di natalità...