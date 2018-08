L'ANALISI BELLUNO Dipende sempre dai punti di vista. Quello del presidente della

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIBELLUNO Dipende sempre dai punti di vista. Quello del presidente della Camera di Commercio di Belluno e Treviso è ottimista. Il calo delle imprese under 35 c'è stato, è vero. Ma non vistoso: 73 imprese giovanili in meno in un anno non sarebbero un sintomo eccessivamente negativo, per Mario Pozza. Che anziché vedere il bicchiere o mezzo vuoto o mezzo pieno, preferisce concentrarsi sul dato. E guardare il bicchiere. «Le imprese guidate da giovani, da donne e da cittadini stranieri sono sempre uno spaccato molto interessante da...