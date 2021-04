Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Continua a far discutere la denuncia di Aaroi. La Regione e il sindacato degli anestesisti restano su posizioni diverse. All'incontro di sabato, le Aziende hanno confermato la correttezza dei dati forniti sui posti di terapia intensiva. In una nota di domenica il presidente Aaroi Alberto Peratoner ha sostenuto che sul numero di posti intensivi «non ancora codificati come tali» a Palmanova e Gorizia «da una parte è stato chiaramente...