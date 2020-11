A pochi passi da campo della Bragora si trova Sotoportego dei Preti, che reca sulla sommità interna del basso arco un cuore in mattone che è ritenuto un portafortuna: se due innamorati lo toccano insieme, il loro amore è destinato a durare in eterno. E se una persona è sola, può esprimere un desiderio d'amore che, se espresso con la giusta predisposizione d'animo, si realizzerà entro un anno. Ebbene, quel cuore ricorda l'amore della sirena Melusina e del pescatore Orio, e un tempo lo stesso delle origini della città nel quale realtà e magia condividevano pacificamente la medesima dimensione

Un amore leggendario, evidentemente, ma ben radicato nel panorama della tradizione orale cittadina, al punto da fondersi con le altre pietre della città. Viveva alla Bragora un giovane pescatore di nome Orio, che una notte gettando le sue reti al largo di Malamocco ebbe la ventura di pescare una bellissima sirena: Melusina, appunto. Fu un colpo di fulmine: i due si innamorarono e si lasciarono con la promessa di reincontrarsi ogni notte su una spiaggia poco distante. Così avvenne: Orio aspettava Melusina seduto nell'acqua bassa della riva, e immancabilmente la sirena arrivava, per poi riempirgli la rete in pochi minuti, al mattino, alla fine dei loro incontri. Più volte il pescatore aveva chiesto la mano della sirena, e lei si era dichiarata lieta di rinunciare alla libertà del mare per acquistare un paio di gambe.

