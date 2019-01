CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AMMIRAZIONECORTINA Una lezione sulla neve. Proprio speciale per 1200 studenti che stamattina hanno disertato le scuole. Libri a casa. Ma c'è una discesa da non perdere. Superstar dello sci da ammirare. «Ogni ragazzo ha pagato solo 5 euro, per avere in cambio il trasporto in pullman, l'ingresso al parterre e l'uso della seggiovia. In più, a ognuno, LatteBusche mette in mano un fetta di formaggio sottovuoto offre qualche precisazione un'insegnante di educazione fisica che fa da accompagnatrice, Sandra Sacchet- a tutti è dato, anche, un...