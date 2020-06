L'INIZIATIVA

MONTEGROTTO La nascita della Repubblica Italiana è stata festeggiata in maniera decisamente originale ieri nella Y-40 The Deep Joy, la piscina più profonda del mondo, inaugurata il 5 giugno 2014 all'interno del complesso dell'hotel Millepini di Montegrotto alla presenza del celebre apneista Enzo Majorca. Y-40 è uscita dal confinamento imposto dall'emergenza Covid-19 solamente lo scorso sabato, ma quella di ieri ha rappresentato la vera e propria ripartenza a tutti gli effetti di una struttura natatoria che attira ogni anno migliaia di ospiti sia dall'Italia che dall'estero ed è divenuta in pochi anni uno degli impianti natatori di maggior richiamo internazionale. Un evento che, rispetto alla data ufficiale di inaugurazione, si è voluto far coincidere con la Festa della Repubblica.

Nel corso della cerimonia, l'ammiraglio in congedo Rudy Guastadisegni, sommergibilista della Marina Militare e già direttore del Museo dell'Arsenale di Venezia, si è immerso assieme all'architetto Emanuele Boaretto, ideatore e progettista della super-piscina, nonché titolare del Millepini e presidente dell'associazione di categoria Federalberghi Terme Euganee che riunisce gli imprenditori alla guida degli hotel del bacino euganeo. I due hanno portato il vessillo tricolore fino alla massima profondità di Y-40. Ad accompagnarli nella celebrazione della ricorrenza del 2 giugno, gli istruttori di subacquea e apnea dell'équipe di The Deep Joy e alcuni allievi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, celebre collegio dal quale sono uscite generazioni di provetti marinai. La cerimonia si è conclusa con un suggestivo brindisi sott'acqua. Y-40 non è una struttura concepita e realizzata a scopo esclusivamente ricreativo e turistico. Vi si svolgono infatti anche corsi di apnea e scuba tenuti da insegnanti qualificati; vi si possono inoltre organizzare eventi, meeting e allenamenti prima di importanti appuntamenti agonistici italiani e internazionali. Dal punto di vista estetico, la forma della piscina ricorda la figura dell'apneista in posizione verticale e la profondità massima della vasca è, per la precisione, di quarantadue metri.

Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA