L'amministrazione rodigina si è già messa al lavoro per la gestione del controllo dei green pass obbligatori per i dipendenti dal 15 ottobre, come da decreto del Governo.Il sindaco Edoardo Gaffeo, infatti, annuncia che si seguirà la strada dell'installazione di apparecchiature alle entrate del municipio, che già si trovano, dotate del lettore del codice Qr della certificazione. Il lavoratore la mostrerà alla macchinetta e in caso che il...