Non solo medici e personale sanitario tra i contagiati in provincia. C'è ad esempio il caso di un amministratore di condominio che è risultato positivo e che alcuni giorni prima aveva tenuto un'assemblea condominiale. Tutte le persone che vi hanno partecipato sono state messe in quarantena. Poi il caso del medico di base: anche lui infetto, l'ambulatorio è stato chiuso e sono state effettuate le verifiche sui pazienti.

Ma ci sono i casi anche dei presunti irresponsabili: persone che pur sapendo di poter essere a rischio non avrebbero messo in atto le misure preventive. Quello di cui si parla in queste ore è il caso di un medico, che lavoro in un ospedale della provincia, e che, di ritorno da paesi ritenuti a rischio dove il coronavirus era già arrivato, non avrebbe fatto la quarantena tornando anche ad operare. Il risultato è stato inevitabile: lui era positivo e è stato necessario controllare tutto il personale. O ancora il caso di due medici che erano state nelle zone rosse del Veneto e che sono rientrati al lavoro risultando poi, a loro volta, positivi e innescando una catena di contagi.

«L'Usl Dolomiti - spiega il direttore generale Adriano Rasi Caldogno - è impegnata in modo scrupoloso nelle indagini epidemiologiche legate ai contatti stretti di personale sanitario risultato positivi al Covid-19, secondo le procedure dettate dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto attraverso un incessante lavoro del Dipartimento di Prevenzione e delle Direzioni mediche di Belluno e di Feltre. Sono state riscontrate alcune positività tra i sanitari che hanno portato alla sospensione di alcune attività e di alcuni reparti. Comportamenti di singoli non conformi alla procedura aziendale saranno eventualmente verificati. Qualora si riscontrassero delle irregolarità saranno adottati i provvedimenti del caso».

