L'amarezza di residenti e negozianti «Da tre mesi qui è tutto come prima»

DISILLUSI«Per un po' di tempo è andato tutto bene e la zona tra la Stazione e via Piave è rimasta effettivamente pulita e tranquilla ricorda un commerciante - poi le cose hanno iniziato a peggiorare gradualmente e negli ultimi tre mesi è tornato tutto come prima». E' passato un anno dalla retata, quel blitz clamoroso e spettacolare che portò le forze dell'Ordine a sigillare interi isolati di Mestre che per la mafia nigeriana erano diventati luoghi di spaccio più o meno indisturbato. Ma a distanza di 12 mesi, per i residenti, i...