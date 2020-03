LA PROVOCAZIONE

BELLUNO Il volley si ferma fino a domenica 15 marzo. Di fatto un mese senza giocare. «A questo punto proporrei di annullare direttamente la stagione 2019/20 - è questo il pensiero del direttore sportivo della Pallavolo Belluno, Sergio Milani - Nessuna promozione e nessuna retrocessione a ogni livello. Ormai la stagione è falsata». Una presa di posizione forte e decisa quella del dirigente gialloblù. «E poi chissà quando veramente si tornerà a giocare, e comunque con ogni probabilità a porte chiuse, senza pubblico. Insomma i tempi si fanno sempre più stretti. Al momento sono già ben 4 le giornate da recuperare, si dovranno nella migliore delle ipotesi fare degli autentici straordinari. Il che vorrebbe dire giocare due match a settimana per tutto aprile». C'è molta preoccupazione peraltro anche sulla capacità dei singoli atleti a tornare realmente a competere. «Allenarsi tutta la settimana e poi non scendere in campo - sottolinea Milani - condiziona fortemente la preparazione, oltre a creare una certa demotivazione psicologica. Mi sembra che la Federazione sia stata più restrittiva del dovuto. L'ultimo decreto ministeriale avrebbe infatti consentito di svolgere le partite a porte chiuse nei comuni delle aree non considerate zone rosse».

LA SFIDA CHE NON C'È PIÙ

Il blocco delle partite annulla anche il derby di serie D previsto domani tra le ragazze della Ciagi Trichiana e della Cassa Rurale Dolomiti Feltre. La classifica resta quella congelata al 15 febbraio, con la squadra del presidente Cristiano Strazzabosco al comando con un punto di vantaggio sul Sedico. «È una situazione surreale racconta l'allenatore Giulio Carpene . Ci dobbiamo considerare già fortunati di aver potuto continuare ad allenarci. Ma si fa comunque fatica a tenere alta la concentrazione senza giocare nei weekend». Dopo il buon successo sul Moriago sarebbe stato decisamente meglio poter continuare a competere dice Strazzabosco ma pensiamo alla salute e a debellare questo coronavirus. Poi cercheremo di farci trovare pronti». «Non vediamo l'ora di tornare in campo - ammette il capitano Elena Zannin saremo state contente di affrontare le nostre amiche avversarie del Trichiana. Peccato!». Tutto slittato quindi almeno fino a domenica 15 marzo. Se si tornerà a giocare sabato 21, seguendo il calendario originario, ecco che dal derby mancato Trichiana-Feltre si passerebbe direttamente a quello più atteso Feltre-Sedico, la sfida tra la prima e la seconda in classifica. «Ma è ancora troppo presto per fare previsioni di qualsiasi genere chiude il presidente feltrino noi pensiamo al momento solo ad allenarci, nel rispetto delle regole imposte dal governo e della nostra federazione».

Roberto Dell'Olivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA