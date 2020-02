L'ALTRO VOLTO

VENEZIA Si dice spesso Venezia invasa dai turisti, Venezia assalita, Venezia gremita e troppo affollata. In verità bisognerebbe parlare solo di una porzione della città - Strada Nuova - Rialto e l'area marciana - perché le altre zone e sestieri, periferici ma anch'essi splendidi, non vengono neppure sfiorati. Un giro da Cannaregio a Castello, ieri pomeriggio, ne è controprova e testimonianza. Dopo la ressa nell'inaugurazione del Carnevale lungo il rio di Cannaregio, per la Festa veneziana sull'acqua, le rive apparivano quasi deserte, popolate dalla gente di ogni giorno.

DA CANNAREGIO A CASTELLO

Maschere uscivano dagli hotel e dai b&b, ma solo per imbucarsi subito nei motoscafi che conducono a San Marco. Campo San Lorenzo è proprio dietro il Salotto del mondo, munito di panchine assolate: eppure appare deserto, non ci transita o sosta nessuno, neppure per un clic della reflex. Poco più in là il campo della Bragora è altrettanto vuoto di gente e di turisti: solo due ragazzini giocano al pallone ed il loro vociare, oltre ai rimbalzi della palla sul muro, sembrano i soli suoni udibili nel campo, fino alla festicciola promossa dal Gruppo 25 Aprile, che lì ha sede. In salizada de le Gate e in campo San Francesco della Vigna solo un cane marca il territorio addossandosi al muro, mentre il titolare del bar Al Canton commenta: «No, non passa nessuno. Ogni tanto c'è un po' di movimento ma oggi, seppure domenica di Carnevale, non si vede un turista o una mascherina».

In campo non sosta un'anima viva, tranne un giovane turista tedesco con la mascherina sul volto ed una mappa di Venezia in mano. Chiede in ottimo inglese dove si trova Piazza San Marco e ringrazia delle indicazioni: si era perduto. Dormiva a Mestre ed aveva sbagliato il vaporetto. Poco più in là c'è la calle del Cimitero e la similitudine viene da sola. Dalla Celestia l'acqua della laguna nord appare solo appena increspata, ma tranquilla e lucente, senza le consuete scie dei taxi e dei lancioni. Una nota positiva per l'ambiente, ma forse non un bel segnale per il turismo carnascialesco di questa domenica.

L'ultima tappa è alla Madonna dell'Orto, il cui campo occhieggia solitario, estremità più settentrionale della città. Eppure la chiesa che lo domina custodisce i sepolcri di Jacopo e Domenico Tintoretto e ricchezze pittoriche preziose per gli appassionati d'arte, come la tela del Giudizio universale dello stesso Tintoretto.

LA FESTA DEI RESIDENIT

E così, fuori dal circo del Carnevale, c'è chi si organizza tra veneziani. Carnevale residente è il titolo della festa che ieri pomeriggio, per la prima volta, il Gruppo 25 Aprile ha organizzato per bambini ed adulti nella propria sede in campo della Bragora. Gli allestimenti sono stati del pittore Artemio Tagliapietra, che ha cercato di ricreare il villaggio di Asterix ed Obelix. La festa è iniziata con il teatro per bambini condotto da Alessandro Bressanello e Valentina Conforto. . Nel secondo pomeriggio, invece, il carnevale ha avuto connotazioni di satira politica, con la canzone corale Gigio ti te ricordi, sulla traccia musicale di Gualtiero Bertelli in Nina ti te ricordi. Le allusioni del testo sono andate tutte allindirizzo del sindaco Luigi Brugnaro e delle sue promesse elettorali, non mantenute, secondo il Gruppo 25 Aprile.

LA REGATA SETTEMARI

Mascarete addobbate da piramidi e persino da statua della Libertà con valige di cartone simboleggianti la migrazione degli italiani nella prima metà del 900 verso l'America. La trentesima Regata del Carnevale promossa come tradizione dall'associazione Settemari ieri mattina ha registrato il consueto successo di spettacolo e di idee. La competizione prevedeva coppie miste uomo/donna, rigorosamente in maschera. Hanno vinto Francesca Costantini ed Andrea Lattanzio (dama e cavaliere), seguiti da Rachele Odessa e Luca Odessa (i Flintstones). Alla fine i vogatori si sono ritrovati in campo San Marcuola, dove è stato offerto un simpatico buffet di carnevale e consegnati premi e bandiere. «Ci è stato impedito di usare il megafono in campo protesta la presidente della Settemari, Luisa Vianello non vedo come possa disturbare, alle 11 di mattina di una domenica di Carnevale, l'uso del megafono per le premiazioni». Poi la presidente si rasserena: «Anche quest'anno la regata è stata un successo. È una festa tutta veneziana».

Tullio Cardona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA