L'ALTRO VERSANTE

SAN DONÀ Vaccinazione per gli under 12 al via anhe nell'Ulss 4: Ieri, primo giorno utile per garantire un vaccino ai propri figli, avevano aderito in 218 su 6mila posti disponibili. «Un po' poco in effetti ha ammesso il direttore generale, Mauro Filippi ma forse è proprio perché si trattava della prima giornata e la possibilità di vaccinarsi da questo lunedì non era ancora del tutto nota. Nei prossimi giorni contiamo di aumentare, anche a fronte di una disponibilità di giornate e orari (anche durante le festività) che possono consentire di gestirsi i tempi. E' importante farlo, visto che la maggiore incidenza dei positivi di questo periodo riguarda proprio questa fascia d'età, ovvero fino ai 12 anni: qui il virus viaggia alla grande e dobbiamo fare di tutto per spezzare la catena. Se i genitori hanno qualche dubbio, si rivolgano senza timori al pediatra di riferimento». Pediatri che consigliano il vaccino per i più piccoli, come confermato dal dottor Pier Giuseppe Flora, direttore del dipartimento materno infantile. «Noi pediatri consigliamo assolutamente il vaccino anche per i più piccoli: fatta con le dovute cautele, la vaccinazione non dimostra un aumento degli effetti collaterali rispetto alla fascia d'età superiore. I genitori possono avvicinarsi con serenità. Ne sarebbe un vantaggio per tutti».

I NUMERI

I numeri riferiti ai contagi nelle scuole, confermano il trend evidenziato da Filippi e Flora. Ad oggi sono 39 le classi in quarantena, per 772 alunni; 8 quelle in sorveglianza, per 154 alunni. Una diminuzione rispetto alla rilevazione del 7 dicembre (53 classi per 980 alunni, più 23 in sorveglianza, per 420 alunni), ma sempre con numeri importanti. Per quanto riguarda il totale dei contagi, ieri le rilevazioni parlavano di 1708 positivi tra gli 11 Comuni del Veneto Orientale. Sempre molto alto a Portogruaro, in testa con 237, seguito da Concordia Sagittaria con 214, quindi San Donà di Piave con 204, Jesolo con 178, San Michele al Tagliamento con 131 e Cavallino-Treporti con 105. Così negli altri Comuni: Annone Veneto 28, Caorle 87, Ceggia 29, Cinto Caomaggiore 28, Eraclea 47, Fossalta di Piave 22, Fossalta di Portogruaro 59, Gruaro 48, Meolo 38, Musile di Piave 85, Noventa di Piave 48, Pramaggiore 37, San Stino di Livenza 51, Teglio Veneto 18 e Torre di Mosto 14. Situazione ricoveri. Complessivamente sono 33, di cui 28 in area non critica all'ospedale di Jesolo, 5 in terapia intesiva tra San Donà (1) e Portogruaro (4); altri 12 sono nella struttura jesolana Stella Marina.

«BASTANO GLI OSPEDALI»

«Considerato l'importante lavoro che stiamo facendo con lo staff del dottor Brollo interviene ancora Filippi pensiamo non dovere ancora arrivare all'apertura di un altro modulo in malattie infettive. Attrezzato anche il reparto di terapia intensiva, anche se, al momento, riusciamo a gestirci con le altre due strutture ospedaliere». Per Filippi c'è da resistere per un altro mese. «Penso che la situazione rimarrà complessivamente impegnativa fino a tutto il mese di gennaio. Poi, grazie anche ai vaccini (per i bambini e con le terze dosi), dovremmo iniziare con la fase calante». In ogni caso sembra scongiurata l'ipotesi di riapertura del Covid-Hospital.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA