L'ALTRO NODO

BELLUNO Ma per un punto critico che si libera, ce ne sono alti di storici che sembrano senza pace. In particolare a Valle di Cadore dove quest'anno, oltre al traffico record, c'è stata un'impennata di incidenti con tir che hanno mandato il tilt la circolazione. Ecco proprio i bisonti della strada hanno messo il carico da novanta in un'estate già molto difficile per il traffico. Da tempo il sindaco di Valle di Cadore Marianna Hofer chiede il blocco dei mezzi pesanti in transito che non sono diretti a mete in provincia. Lo si era fatto l'anno scorso con il divieto sulla statale 51 in Cadore con ordinanza di Anas che impediva il passaggio ai tir che non scaricassero in provincia: un modo per disincentivare l'uso delle strade dolomitiche da parte degli autotrasportatori stranieri, soprattutto dell'est Europa, che per evitare i pedaggi si riversano nel bellunese con una vera e propria invasione. Quest'anno il divieto non c'era e i flussi di traffico sono aumentati proprio nel nodo di Valle di Cadore, a differenza del leggero calo che c'è stato a Longarone.

L'ANALISI

«Prendo atto del fatto che è aumentato il traffico - commenta il sindaco di Valle di Cadore Marianna Hofer - e devo dire che ce ne siamo accorti. Mi piacerebbe confrontarmi con Anas su questa questione. Quando era stata fatta l'ordinanza di divieto di transito ai tir si diceva che non aveva avuto grandi risultati. E invece i dati confermano che l'ordinanza funziona: questi mezzi pesanti vengono di qua da noi per non pagare il pedaggio. A questo punto l'ordinanza, che ha avutro i suoi effetti come si vede dai numeri, deve essere riproposta per dare respiro. I tir che non hanno destinazione nella provincia di Belluno o limitrofe non devono passare per il nostro territorio».

LA BATTAGLIA

A luglio, dopo gli ennesimi incidenti di mezzi pesanti che puntualmente bloccano il traffico a Vallesina o Valle, il sindaco Hofer aveva chiesto e ottenuto un incontro in prefettura a cui erano stati invitati i primi cittadini dei comuni interessati. «L'ultima volta in prefettura ero stato l'unica a chiedere l'ordinanza di divieto di transito ai tir - prosegue il sindaco di Valle -. Almeno finché ci sono i cantieri mondiali e quindi abbiamo il pretesto giuridico e possiamo farlo si vieti il transito di questi mezzo. So che per la libertà di circolazione ci sono paletti stretti, ma in questo momento possiamo farlo». «Quest'estate ormai è andata così - dice ancora il sindaco Hofer -, ma da settembre bisognerebbe pensarci, perché ci sono i cantieri dei mondiali e la gente va lavorare a Cortina o altrove. E se uno deve farsi la coda per un autoarticolato che deve andare a scaricare in provincia forse pazienta, ma se è invece per un mezzo pesante che passa solo di qui per risparmiare il pedaggio è difficile chiedere di sopportare i disagi». E sottolinea: «Non dobbiamo solo pensare alla viabilità per eventi mondiali o altro. Sì è giusto, ma pensiamo anche a delle opere che sul territorio ci lascino strade vivibili per i nostri residenti.

GLI INCIDENTI

È del 25 agosto il caso di un tir polacco che alla curva Costantini ha portato via un pezzo di muro del palazzo e è fuggito. Era l'ennesimo incidente. «Su quella curva stiamo vedendo cose che non avremmo mai immaginato», conclude con ironia il sindaco.

G.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA