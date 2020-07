L'ALTRO FILONE

BELLUNO Nell'aprile del 2017, la Prefettura, attivò il Piano Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici in vista di Cortina 2021, un piano che procede a pieno ritmo e ha già al suo attivo un'ottantina di blitz nei cantieri mondiali. Si tratta di un altro filone su cui si sviluppa il controllo antimafia, che si aggiunge a quello dalle istruttorie e dei protocolli con gli enti.

IL PIANO

Parlare di infiltrazioni mafiose in una delle province più sicure d'Italia nel 2017, quando era stato attivato il piano poteva sembrare assurdo. Ma il piano è nato per prevenire questa possibilità. Quando si gestisce un appalto o un'opera pubblica, quando girano milioni di euro come quelli che stanno arrivando in provincia per i grandi eventi, non si può escludere che ci sia appetito di chi è contiguo a ambienti della criminalità organizzata. Il piano è primo in Italia per una serie di opere non ritenute strategiche a livello nazionale (viene utilizzato solitamente solo per le grandi opere). Al setaccio, tramite una banca dati e il lavoro delle forze di polizia e ispettorato le gare d'appalto, i sub-affidi, i materiali usati, la gestione della manodopera. È possibile farlo grazie alla clausola che le ditte che si aggiudicano i lavori accettano al momento del contratto: ovvero lavorare in chiaro inserendo tutti i dettagli (dai mezzi usati, personale eccetera) nell'apposita banca dati che sarà visibile poi per le verifiche e incrocio solo a Prefettura, forze di polizia e Direzione distrettuale antimafia

L'AVVERTIMENTO

«Occhi aperti, attenti alle sfumature», aveva detto nel novembre scorso in Procura a Belluno il procuratore distrettuale antimafia di Venezia, Bruno Cherchi, in un incontro con le forze dell'ordine bellunesi. Una riunione operativa in cui sono state date le linee da seguire per i prossimi anni, in vista dei grandi eventi. Anche lui aveva fatto capire che il rischio di infiltrazioni mafiose c'è ed è alto: non solo negli appalti per le opere di Cortina 2021 e delle Olimpiadi 2026, ma anche per le ristrutturazione di alberghi. Per questo bisogna tenere alta la guardia. E fino ad ora il grande lavoro di prevenzione sembra aver funzionato.

