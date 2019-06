L'ALTRO EVENTO CORTINA La Fondazione Cortina 2021, che sta organizzando i Campionati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO EVENTOCORTINA La Fondazione Cortina 2021, che sta organizzando i Campionati del mondo di sci alpino, è una componente fondamentale del processo che ha portato all'assegnazione dei Giochi invernali 2026. Ne è consapevole il presidente Alessandro Benetton: «Abbiamo davanti una grande sfida, ma a Cortina non partiamo da zero: per il 2021 ci sono già impianti pronti e nuovi collegamenti, c'è fermento tra le categorie economiche che stanno facendo importanti investimenti per rinnovare l'offerta turistica, ma soprattutto abbiamo messo...