Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALTRO ENTEBELLUNO «Certo che mi ricandido. Ora non mi tiro indietro. L'alternativa è andare avanti altri due anni così? Ma ci rendiamo conto delle difficoltà che in questo momento incontra la gente? Io non posso pensare che questo sia il messaggio che diamo ai nostri cittadini. Qui la questione non è di cercare le sedie ma di portare a casa i risultati. Se c'è qualcuno più bravo di me si faccia avanti. Sono disposto a votarlo. Ma...