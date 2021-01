L'ALTRO CONTAGIO

BELLUNO «La mancanza di relazioni uccide: i provvedimenti adottati finora hanno creato le condizioni per un impoverimento economico di tutta la nazione ma, soprattutto, si sono imposti dei pericolosi abissi relazionali». È chiara e netta la posizione del dottor Tullio Franceschini riguardo agli effetti negativi delle restrizioni varate dal Governo per il contenimento del covid-19. La salute prima di tutto. Ma a quali condizioni? È il cosiddetto rovescio della medaglia già emerso anche in Italia e tradotto in aumenti degli accessi in Pronto soccorso per problemi psichiatrici e gesti autolesionistici. Franceschini è psicoterapeuta, specialista in Psichiatria e in Criminologia clinica, già responsabile del Servizio psichiatrico, perito e consulente tecnico dei tribunali di Belluno e Treviso. Gli effetti di cui parla li vede ogni giorno nelle persone che visita.

NESSUNO È IMMUNE

Una sofferenza prepotente che «si è manifestata con aumento dello stress, dell'ansia, dei disturbi del sonno, delle somatizzazioni, dei sintomi depressivi, delle difficoltà relazionali, dei sintomi psicotici». E ci rimettono tutti: positivi e negativi al covid-19, giovani e anziani. Nessuno è escluso. I primi, secondo Franceschini, hanno sofferto per «la malattia in sé» ma anche per «il terrore mediatico» cui hanno assistito. «Quest'ultimo, talvolta, è stato addirittura la causa indiretta del loro decesso chiarisce perché al posto di curarsi a casa si sono recati in massa negli ospedali, li hanno intasati, si sono contagiati se erano stati colpiti da altri microrganismi e, inizialmente, sono stati sottoposti a cure inappropriate da parte di medici che non sapevano ancora come agiva il virus». Dietro di loro si trovano le persone che non si sono ammalate ma che hanno sofferto in egual misura per «la paura del contagio, la chiusura delle scuole, la perdita del lavoro, l'isolamento, la privazione della libertà e delle attività che arrecavano loro piacere».

CAMPANELLI D'ALLARME

Questo ha creato una rarefazione pericolosa delle relazioni di cui ci si prendeva cura proprio nei luoghi che sono stati chiusi. Gli adolescenti «hanno bisogno di incontrarsi, di confrontarsi, di scontarsi» ma sono stati «costretti a restare giornate intere in casa, a trascorrere il tempo con una delle tante forme di realtà virtuale che hanno a disposizione». I bambini, invece, «si stanno rappresentando una realtà in cui è normale e giusto essere obbligati a indossare sempre una mascherina, a lavarsi in continuazione le mani, a ubbidire a opinioni che contrastano con quanto sentono e vedono, a rinunciare alla libertà e a mantenere le distanze». Per il dottor Franceschini sono già emerse le prime avvisaglie. In ottobre il numero delle persone che si sono tolte la vita in Giappone ha superato quello dei morti per coronavirus. Nel 2020, all'ospedale Regina Margherita di Torino, i ricoveri per tentativi di suicidio sono cresciuti di cinque volte. Mentre al Bambin Gesù di Roma, a seguito della seconda ondata, sono aumentati gli accessi in Pronto soccorso per problemi psichiatrici e gesti autolesionistici. Difficile pensare che in una realtà come quella Bellunese il fenomeno, fatte le debite proporzioni, non esista.

LE COLPE

«Le richieste di aiuto non sono per ora significative specifica Franceschini perché le persone sono ancora terrorizzate, non escono di casa, razionalizzano i loro sintomi attribuendoli alla situazione sanitaria, che in parte li causa ed in parte li aggrava, e non chiedono aiuto pensando che passeranno». Non c'è una soluzione a tutto questo ma solo un consiglio: «Pretendere che siano rispettati i diritti costituzionali e che l'epidemia venga affrontata in modo più scientifico. Le autopsie, ad esempio, non sono incentivate e quindi non sappiamo quanti sono i morti a causa del coronavirus e quanti quelli che muoiono per altre cause». E conclude: «La politica ha del tutto sottovalutato le implicazioni dei provvedimenti ed ha agito senza cuore».DP

