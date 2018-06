L'ALTRO CASO BELLUNO Chiedeva sesso in cambio di droga al minorenne di cui era

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALTRO CASOBELLUNO Chiedeva sesso in cambio di droga al minorenne di cui era tutore. C.C., 34enne di Pieve di Cadore, residente nella provincia di Trento, è stato condannato dal Tribunale trentino a 3 anni di reclusione per atti sessuali su minore e spaccio di stupefacenti. L'ex tutore, difeso dagli avvocati Marco Stefenelli e Cesare Colognesi, ha sempre respinto tutte le accuse. Anzi, aveva affrontato il processo con rito ordinario convinto di dimostrare, attraverso il dibattimento, la sua innocenza. Scontato il ricorso in appello. Una...