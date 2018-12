L'ALTRO CAPODANNO ZUGLIO Un capodanno decisamente più alternativo è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALTRO CAPODANNOZUGLIO Un capodanno decisamente più alternativo è la quarantesima edizione della Marcia della Pace di Zuglio, con ritrovo alle 21 per raggiungere la Pieve di San Pietro. La manifestazione si svolge in concomitanza con la 52^ Giornata mondiale della pace del 1° gennaio 2019.Promossa dalla fondazione La Polse di Cougnes e dal centro Balducci di Zugliano, la marcia (coordinata da mons. Giordano Cracina, prevosto della Pieve) sarà presieduta da don Giovanni Straulino, parroco di Cassacco, mentre Celestino Viezzi tradurrà in...