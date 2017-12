L'ALTRA STORIA Una rapina subita poco tempo prima. Un delitto avvolto nel mistero.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRA STORIAUna rapina subita poco tempo prima. Un delitto avvolto nel mistero. Un'estenuante trafila burocratica per riuscire a riportare in Italia la salma. Queste sono le poche certezze che hanno i famigliari di Mario Simone. A Padova c'è già chi ha vissuto questo drammatico film: si chiama Bruno Pescia ed è il padre di Andrea, il 31enne di Padova ucciso sempre in Brasile (a Fortaleza) nel febbraio 2006 da un ragazzino di 17 anni che gli ha sparato senza lasciargli scampo. Una settimana prima Pescia era stato vittima di una rapina che...