MESTRE Per una volta non saranno le bombe di capitan Bramos e compagni a riempire il Taliercio, ma ben altro tipo di ordigno. Sarà una strana domenica per la casa della Reyer, che 3.500 persone solitamente le vede solo nelle grandi occasioni: dalla partita di cartello (quella di ieri sera con Bologna, per esempio) alle sfide ai playoff. In passato, poi, quando ancora non c'era la Serie A, c'erano le feste e i concerti. Poi, oltre allo sport, il palazzetto è stato la sede dei grandi concorsi pubblici: da quello per infermieri a quello per l'ingresso nella polizia locale.

Niente di tutto questo, stavolta sarà il cuore dell'emergenza del grande piano di domenica 2 febbraio. Scelta naturale: il palazzetto è la struttura al chiuso più ampia della città, unica probabilmente in grado di fare da punto di raccolto per gli sfollati della grande evacuazione. L'altra, probabilmente, è il PalaExpo, la grande struttura di fronte al Vega realizzata appunto per il ramo veneziano di Expo 2015 dedicato all'acqua. Piccolo problema: si trova a qualche centinaio di metri dal cantiere in cui è stata ritrovata la bomba della seconda guerra mondiale. E allora vada per il Taliercio, che aprirà i cancelli dalle 6 del mattino. Qui, gli evacuati dovranno rimanerci fino alle 11, quando la bomba sarà caricata sulla nave, assistiti dalle squadre della protezione civile e di tutti gli altri corpi di soccorso. Il dispositivo di sicurezza dovrà essere comunque importante, anche qui, come sempre accade in assemblamenti di massa. L'organizzazione dell'accoglienza verrà preparata nei dettagli la prossima settimana, dopo le ordinanze specifiche su viabilità e divieti vari.

Domani ci sarà un nuovo incontro operativo in Comune: l'assessore alla Sicurezza Giorgio D'Este riunirà attorno al tavolo i vertici della polizia locale e della protezione civile cittadina per organizzare al meglio proprio le fasi dello sgombero e, poi, del trasferimento e dell'accoglienza al palasport. Martedì, invece, dovrebbe essere il giorno delle ordinanze, che sancirà l'ufficialità del cronoprogramma e delle operazioni, già annunciate dopo la riunione in prefettura di venerdì. L'obiettivo, ovviamente, è cercare di evitare situazioni (ingiustificate) di panico o qualunque comportamento che possa essere da ostacolo al proseguo delle varie fasi collaterali al disinnesco e al brillamento della bomba.

