L'ALTRA CRISI

BORGO VALBELLUNA Nessuna spedizione ieri dallo stabilimento Ideal Standard di Trichiana. I lavoratori del reparto logistica hanno incrociato le braccia per otto ore con l'obiettivo di scuotere la dirigenza dell'azienda affinché presenti un piano industriale che disegni il futuro del sito produttivo bellunese. Parallelamente allo sciopero le assemblee con i lavoratori che hanno deciso di indire altre due giornate di sciopero la prossima settimana.

LE INIZIATIVE

Continua la mobilitazione dei dipendenti dello stabilimento Ideal Standard di Trichiana. Ieri hanno incrociato le braccia per otto ore tutti i 14 lavoratori del reparto logistica. Un reparto strategico in quanto, il fermo, ha causato lo stop delle spedizioni per tutta la giornata. «La giornata è andata bene in quanto abbiamo avuto un'adesione totale» spiega Denise Casanova, segretario generale Filctem Cgil che spiega come parallelamente allo sciopero, i sindacati abbiano svolto le assemblee con i lavoratori per concordare nuove iniziative da mettere in campo nelle prossime settimane. In particolare, giovedì e venerdì prossimo ci saranno altre otto ore di sciopero che coinvolgeranno altri due reparti dello stabilimento. «Quello che chiediamo ai lavoratori è di continuare a sostenerci nella vertenza - sottolinea la Casanova -. Stiamo organizzando degli scioperi mirati per flusso così da creare il maggior danno con il minor sacrificio possibile per i lavoratori. Però la vertenza va portata avanti perché lo stabilimento è in pericolo e l'azienda non ci sta dicendo la verità». In queste settimane di sciopero infatti i sindacati hanno avuto dei contatti con la proprietà, la quale però continua a negare la volontà di chiudere. «Vogliamo sensibilizzare la più alta dirigenza a darci delle risposte. Risposte che riteniamo fondamentali e, finché non le avremo, noi andremo avanti - sottolinea Bruno Deola della Femca Cisl -. È un'azienda che continua a negare qualcosa che noi abbiamo già letto tra le righe. Vogliamo che venga allo scoperto e che si possa dialogare a carte scoperte».

L'OBIETTIVO

«Tutte queste iniziative hanno uno scopo spiegano i sindacati - portare ad un tavolo ministeriale la dirigenza del gruppo Ideal perché ci presenti un piano industriale e capire quale futuro aspetta ai 475 lavoratori. In assenza di incontro e di risposte chiare da parte del gruppo, noi continueremo con le mobilitazioni e con tutte le iniziative utili per garantire una continuità produttiva del sito di Trichiana». Quello che rammarica è infatti che in un contesto così difficile a Roma regni il silenzio e che nessun tavolo venga convocato. Una sorte comune quella della Ideal Standard a quella dell'Acc, altra azienda del comune di Borgo Valbelluna che attende una convocazione dal Mise. E proprio per questo, i sindacati della ex Ceramica Dolomite sono in stretto contatto con i colleghi che si stanno occupando della vertenza Acc con l'obiettivo di organizzare una manifestazione congiunta da tenersi in piazza a Mel. In pericolo ci sono 800 posti di lavoro. ES

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA