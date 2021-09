Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALTRA AZIENDABORGO VALBELLUNA Acc, con i suoi 315 lavoratori, non è l'unica grana per il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Casa: sulla graticola c'è anche la Ideal Standard di Trichina che di lavoratori ne conta 450. Dal giugno 2020 il sito, storico marchio delle ceramiche d'arredo per il bagno, vive nell'incertezza assoluta. La multinazionale continua a non dare risposte su quello che sarà il futuro dello stabilimento. Nel frattempo...