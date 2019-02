CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALTOLÀUDINE La ciclabile di via Zanon non si tocca. Dopo che il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno proposto dal capogruppo di Fratelli d'Italia Luca Onorio Vidoni con cui si impegna la giunta a valutare se mantenere o rivedere quella pista a due ruote, ipotizzando un tragitto alternativo, sul tema interviene Fiab Udine Abicitudine. Il direttivo del sodalizio di appassionati della bicicletta in una nota ha ribadito «l'importanza dell'asse ciclabile che collega piazzale Paolo Diacono con via Poscolle, e che comprende il...