L'Alto Adige cambia rotta nella lotta contro la pandemia e abbandona la linea morbida dei giorni scorsi (con ristoranti e cinema aperti di sera) per una sorta di prove di confinamento morbido. La tradizionale chiusura delle scuole, la prossima settimana, per le ferie d'autunno viene colta come opportunità per limitare i contatti e interrompere la curva di crescita dei contagi. Sabato chiudono così bar, gelaterie e pasticcerie, mentre ristoranti e negozi dovranno abbassare le saracinesche alle ore 18. Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Lo prevede la nuova ordinanza che il governatore Arno Kompatscher firmerà oggi e sarà in vigore dal 31 ottobre fino al 24 novembre. Divieto assoluto per ogni tipo di evento, manifestazione o feste private, annullate anche le attività di cori e bande musicali. «Le nuove misure vanno oltre l'ultimo Dpcm», ha sottolineato il presidente dopo una seduta straordinaria della giunta provinciale. Rimane garantita la didattica in presenza per servizi di assistenza alla prima infanzia, scuole materne, scuole elementari e scuole medie, mentre per le scuole superiori, fino a fine novembre, la didattica a distanza dovrà coprire almeno il 50% delle ore di lezione. La situazione epidemiologica in Alto Adige è peggiorata ulteriormente negli ultimi giorni.

