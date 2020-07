L'ALTERNATIVA

VENEZIA Cancellati i fuochi del Redentore, saranno quattro le galleggianti che dalle 19 alle 23 di sabato sera diffonderanno luce e musica itinerante in Canal Grande, Bacino di San Marco, Zattere e Giudecca. A bordo i Batisto Coco (barca del Mercà) con la loro musica latinoamericana e salsa, mambo, cha cha cha, mentre sulla barca del Limon, ecco Josmil Neris, cantante di origini dominicane cresciuta a Venezia, accompagnata dai Laguna Swing; Furio e gli Ska-J occuperanno la barca del Frutariol, con Marco Forieri (jazz e ska); infine nella barca dei Graspi de Ua, i Pitura Stail, tribute band agli storici Pitura Freska (reggae e rock and roll).

Domenica pomeriggio, la festa proseguirà con le regate comunali nel canale della Giudecca: alle 16 partono i giovanissimi su pupparini a due remi, alle 16.45 gli uomini su pupparini a due remi, alle 17.30 i campioni su gondole a due remi. Sarà l'occasione per vedere vogare le promesse ed i campioni della voga veneta. La partenza di ogni gara sarà alla chiesa del Redentore, poi i vogatori si dirigeranno verso il canale di Fusina, girando il paleto (la boa di ritorno) all'altezza di San Giorgio in Alga. Le barche ritorneranno lungo il canale della Giudecca, arrivando al traguardo nei pressi del tempio del Redentore. Si tratta di una delle più belle regate del circuito comunale, visibile da entrambe le rive, sia da quella della Giudecca che dalle prospicienti Zattere.

Alle 19, nel tempio del Redentore, verrà celebrata la Santa Messa Votiva, presieduta dal patriarca Francesco Moraglia. Celebrazione che ricorda la liberazione dalla peste che flagellò Venezia dal 1575 al 1577, decimando più di un terzo della popolazione della città. La costruzione della chiesa, infatti, avvenne per ordine del Senato veneziano, quale ex voto per la sanificazione e la liberazione della città, e ogni anno dalle Zattere è raggiungibile attraversando il ponte votivo sul canale della Giudecca; perciò da venerdì sera fino a domenica sarà attivata la linea sostitutiva del ferry San Nicolò - Punta Sabbioni. In via straordinaria, rispetto alle precedenti edizioni, sia il sabato che la domenica, quest'anno saranno effettuate due corse all'andata e due al ritorno (riservate a pedoni e ciclisti), con un ferry dal Tronchetto che, lungo il canale Vittorio Emanuele, raggiungerà gli Alberoni. (t.car.)

