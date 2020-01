L'ALTERNATIVA

BELLUNO In assenza di strade bisognerà pensare ad aerei e elicotteri. Ma anche se le arterie ci fossero, arrivare a Cortina dalle nuvole è un'esigenza che i turisti manifestano sempre più spesso. Non avere una pista potrebbe rappresentare un limite rispetto alla concorrenza altre località turistiche che ne sono dotate. Così il sindaco di Cortina affronta il tema, immaginando possibili soluzioni e anticipando le strade che si potranno valutare.

La domanda di Sebastiano Barisoni, voce di Radio 24, alla tavola rotonda è precisa. «Ma l'aeroporto a Cortina?». Risponde il sindaco Gianpietro Ghedina: «Sull'ipotesi di Fiames l'amministrazione è contraria come contraria è la popolazione. Utilizzare la pista di Fiames implicherebbe il sorvolo di Cortina. Piuttosto dobbiamo pensare a una soluzione a sud, o alla Pusteria». Capitolo chiuso. Tanto che Luca Zaia scuote la testa ma non replica. Giù dal palco Ghedina affronta i taccuini e spiega che in assenza di un treno veloce, da Cortina a Venezia, bisogna pensare a un piano B. Ma chiarisce che l'ipotesi di sfruttare l'aeroporto, chiuso dopo il disastro aereo, non è una possibilità. La soluzione è guardare a sud. «Pian da Lago, Acquabona. Ci stiamo pensando, ne abbiamo parlato con le Regole - spiega Ghedina - stiamo valutando se ci sia un'area che potrebbe prestarsi. Abbiamo calcolato che molti dei nostri clienti viaggiano in elicottero e anche per le Olimpiadi potrebbe esserci una crescita importante di questo segmento. Anche i droni oggi possono sembrare un'ipotesi campata in aria ma è molto concreta e nei prossimi dieci anni ci sarà una crescita ulteriore». Insomma se bisogna pensare più in là del breve periodo. Tanto vale avere un orizzonte visuale lunghissimo.

L'altra possibilità è quella rappresentata dalla Pusteria, ha spiegato dal palco il primo cittadino di Cortina che poi analizza più nel dettaglio l'ipotesi. «È una buona idea anche quella di Dobbiaco - prosegue - ma è chiaro che ogni territorio deve fare le proprie valutazioni». Insomma, eventualmente, spetta a Dobbiaco valutare e sfruttare l'opportunità.

