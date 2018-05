L'alternanza con il lavoro? «Comincia a funzionare...»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONFRONTOBELLUNO Magari non piacerà a tutti. Ma di sicuro funziona. O meglio, comincia a funzionare. L'alternanza scuola-lavoro ha ingranato la marcia giusta e ha iniziato a sfornare consapevolezza. Quella che mondo della scuola e del lavoro possono incontrarsi, e anche in maniera fruttuosa. E anche quella dei ragazzi, che iniziano a capire che forse la scuola non prepara pienamente per il futuro professionale, ma che diventa necessario metterci del proprio, in termini di impegno e rispetto delle regole prima di tutto. Tutti temi che sono...