L'alta marea, fortunatamente è il caso di dire, ieri mattina si è fermata a 130 centimetri. La previsione era di un picco a quota 140 e così molti in città hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Nel pomeriggio quasi un migliaio di persone, sotto una pioggia battente, hanno partecipato alla manifestazione organizzata dai No Mose per ribadire la necessità di optare per scelte alternative e per avviare una concreta progettualità a difesa dei residenti. Nel frattempo il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha lanciato un progetto per...