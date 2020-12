I LUTTI

VALDOBBIADENE Il vaccino è finalmente arrivato ma i decessi continuano e almeno per i prossimi 3 o 4 mesi come l'Usl continua a ripetere, è bene mantenere la guardia alta. Negli ultimi giorni, in concomitanza con le feste natalizie, sono mancati altri due personaggi della provincia. Dario Vettoretti, 57 anni di San Giovanni di Valdobbiadene, era un volontario che da sempre si spendeva per gli altri. Con orgoglio e con spirito di abnegazione indossava il cappello alpino e la divisa della protezione civile dell'Ana di Valdobbiadene. Si è spento improvvisamente il giorno di Natale, dopo esser risultato positivo al Covid-19. Il 57enne era ricoverato al Ca' Foncello di Treviso per l'aggravarsi delle condizioni di salute. Fino all'ultimo la sua famiglia, la mamma, la sorella e le nipoti, hanno sperato di poterlo riabbracciare. Invece non è stato nemmeno possibile dare un ultimo saluto al proprio caro. In primavera Vettoretti aveva raggiunto il traguardo della meritata pensione, dopo una vita dedicata al lavoro nei vigneti, da ultimo come responsabile agricolo della Adami di Vidor. Grande appassionato di caccia, con l'arrivo della pensione, aveva deciso di dedicare il suo tempo alla cura dei campi di famiglia al volontariato. «La notizia della sua morte «lascia un grande vuoto» testimoniano i compaesani di San Giovanni. Il 57enne lascia la mamma Ida, la sorella Nadia con Graziano, le nipoti Paola, Katia e Lucia, l'adorato pronipote.

IN BUONA SALUTE

Aveva invece cent'anni -festeggiati in buona salute lo scorso 28 maggio- nonna Lina Bortoletto. Anche lei era risultata positiva al Covid-19. Era ospite dalla casa di riposo Bon Bozzolla di Soligo. Nata a Refrontolo, dove aveva vissuto fino al matrimonio con il compaesano Olivo Lorenzon, si era poi trasferita a Pieve di Soligo. Fino ai 70 anni aveva lavorato come cuoca. La sua è stata una vita spesa per i figli e per gli adorati nipoti, ma anche segnata da tante difficoltà, dalla perdita di un figlio di soli 9 mesi a causa di una polmonite, alla morte del marito, avvenuta poco dopo, per malaria contratta mentre si trovava in guerra nel Nord Africa. «Da lei -il ricordo della nipote Denise- ho imparato la tenacia, la forza di risolvere anche i problemi più difficili, la voglia di fare e di cambiare perché, nonostante gli anni che avanzavano, ha sempre mantenuto un animo vivace e ricco di fantasia». La Bortoletto lascia i figli Renzo con Silvana e Graziella con Gianni, la sorella Emilia, i nipoti e i pronipoti. Il funerale si tiene domani alle 10.30 nel duomo di Pieve di Soligo, dove questa sera alle 19 viene recitato il rosario.

Claudia Borsoi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA