L'ALPINISTAFELTRE La montagna dà tanto, ma, a volte, toglie anche tanto. Ed è il caso di Giovanni Marcon, il 49enne feltrino morto venerdì mentre scalava il Monte Bianco. Una vita passata tra le vette dolomitiche e non solo. Una persona esperta, allenata. Non certo uno sprovveduto. Che negli anni ha potuto ammirare e godere di panorami mozzafiato e che per una tragica fatalità ha perso la vita.IL CAIPer coloro che sono appassionati di...