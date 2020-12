L'ESONDAZIONE

BELLUNO Nella conca alpagota sono ancora giornate di controlli e verifiche della tenuta del territorio dopo l'alluvione di domenica scorsa. Ieri a Puos, in comune di Alpago, è scattato l'allarme per la tenuta di un ponte in via Castello che attraversa il torrente Valda, quello responsabile dell'esondazione. A controllare di persona quale fosse la situazione sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Belluno. In un primo momento, al momento dell'allarme, sembrava fosse necessario piantare una serie di pali a garanzia e consolidamento del manufatto e riservare per tempi migliori un'operazione più radicale.

«Invece e per fortuna ha riferito nel tardo pomeriggio il sindaco Umberto Soccal la fessura che è comparsa sul ponte è poca cosa, per cui non è stato necessario alcun intervento». Va comunque detto che la chiusura del ponte, che ora è sbarrato anche perché da un lato manca la protezione, non pregiudica la viabilità ordinaria perché esso è a beneficio solo di alcune proprietà private. In Comune di Alpago i Vigili stanno lavorando anche nella zona artigianale di Paludi e al completamento della pulizia nelle tre zone più colpite del territorio: l'area posta tra la chiesa e la strada provinciale, la stessa in cui ricade anche il ponte di via Castello, a Cornei e a Farra.

CONTA DEGLI SMOTTAMENTI

Deve invece ancora essere completata la verifica delle segnalazioni ricevute per quanto riguarda frane, smottamenti e colate: «Quelle non mancano da nessuna parte dice rassegnato il primo cittadino al momento il numero di frane oscilla fra 40 e 50. Appena avremo terminato la rassegna sul territorio che stiamo conducendo anche con altri enti ed avremo in mano l'elenco completo delle necessità, saremo in grado di cercare come, quando e con chi intervenire per sanare queste ferite. In campo ci saremo noi come Comune, la Provincia, il Genio Civile ed i Servizi Forestali».

QUERS ISOLATA

Sul fronte viabilità, permane la chiusura della strada Torres-Quers che procura disagi a più di un centinaio di persone che vivono in quest'ultima località: «Operai e macchine stanno ultimando la rimozione del materiale. I mezzi di soccorso potrebbero passare, ma non riusciamo ancora ad aprirla, anche perché manca guard-rail. Insomma: ci vorrà ancora qualche giorno». Chiusa ancora per un po' anche la strada fra Cornei e Tambre: «Qui il problema è serio chiude Soccal ci sono decine di migliaia di metri cubi di materiale che Veneto Strade non a dove portare». Quindi il territorio di Tambre è raggiungibile solo salendo da Farra lungo la strada detta de le Coste.

ANZIANI TRASFERITI

Infine ieri sera c'è stato un incontro per fare il punto sulla Casa di Riposo di Puos, gestita dall'Unione Montana. I settantasei ospiti sono stati evacuati nel corso della giornata di domenica dopo che la struttura si era allagata nella notte. Ieri sera l'incontro fra tecnici dell'Unione Montana, quelli esterni e la direzione della struttura che hanno valutato i danni agli impianti elettrico e termico e agli ascensori. All'ordine del giorno la valutazione dei tempi e dei modi dei prossimi indispensabili interventi.

Giovanni Santin

