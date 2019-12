L'ALLERTA

UDINE È la criminalità informatica il cyberterrorismo ad aver catalizzato l'attenzione del compartimento di polizia postale e delle comunicazioni del Friuli Venezia Giulia quest'anno. Complessivamente sono state trattate circa 1.200 denunce riguardanti i reati contro la persona: soprattutto truffe online, frodi informatiche, accessi abusivi al sistema informatico nonché altri reati connessi agli attacchi cibernetici alle aziende. Il monitoraggio del web, dunque, è stato implementato ulteriormente per prevenire e contrastare fenomeni di eversione e terrorismo nonché di radicalizzazione: circa 200 circa gli spazi web osservati speciali. Con riferimento alla pedopornografia e ai reati di aggressione online, soprattutto contro i minori, nel corso dell'anno sono stati monitorati più di 5mila spazi virtuali, di cui alcuni inseriti in black list (dunque resi irraggiungibili dalle connessioni effettuate sul territorio italiano).

I METODI

Articolata è stata l'attività d'indagine sotto copertura denominata Little players della sezione di Udine, che ha portato in ambito nazionale all'emissione di 37 decreti di perquisizione, grazie ai quali è stato possibile trarre in arresto in flagranza di reato una persona e denunciarne in stato di libertà 36 per detenzione e condivisione di materiale pedopornografico. Si registrano, inoltre, alcuni casi di adescamento di minori online, con il deferimento all'autorità giudiziaria di cinque casi a Udine, tre a Pordenone e quattro nella provincia di Trieste. In due casi gli adescamenti sono avvenuti tramite WhatsApp. Le giovanissime vittime, entrambe classe 2006, inviavano foto e filmati personali a degli sconosciuti incontrati su vari social network, giungendo ad essere minacciate per ottenere altro materiale che le riguardava. Si è poi accertato che una di queste, per tutelarsi, aveva inviato materiale che aveva trovato e scaricato da siti pornografici, evitando così di fornire materiale personale. In entrambi i casi si è giunti all'identificazione degli autori dei reati. Altro caso rilevante riguarda un ragazzo, minore all'epoca dei fatti, adescato e abusato da un soggetto già noto per episodi simili. In tale caso sono seguite minacce nei confronti della giovane vittima volte a non far emergere l'accaduto; la vittima tuttavia ha avuto la forza di reagire con conseguente avvio dell'attività di indagine.

LA TENDENZA

In generale si registra un lieve aumento dei dati, rispetto al 2018, in materia di reati contro la persona commessi con il mezzo informatico (cyberstalking, revengeporn, truffe romantiche, diffamazione, molestie, trattamento illecito di dati personali, sostituzione di persona). Ogni giorno si assiste alla creazione di nuovi virus, alla scoperta di nuove debolezze dei programmi utilizzati e di nuove metodologie di intrusione telematica come il phishing (truffa per rubare informazioni) o la famosa tecnica del man in the middle utilizzata sia per le imprese che per i privati. Ad esempio a Udine grazie all'intervento tempestivo degli esperti della postale è stata bloccata una transazione bancaria e recuperata la somma totale di 50mila euro: i malviventi avevano reindirizzato l'ignara parte offesa sul sito clone inducendola a immettere le reali credenziali di accesso al suo conto bancario immediatamente utilizzate dai malviventi per effettuare un bonifico bancario a loro favore. A Udine sono stati oscurati e sequestrati altri due siti internet. Parallelamente all'incremento dell'uso di strumenti telematici, sono cresciute le aspettative di sicurezza da parte del cittadino.

Elisabetta Batic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

