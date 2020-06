L'ALLERTA

FOLLINA Ancora pioggia intensa, battente, senza risparmio. Ancora un nubifragio ieri, in tarda serata, nell'area di Follina. Quattro le squadre dei vigili del fuoco all'opera per prosciugare scantinati, garage, cantine e anche qualche primo piano finiti sott'acqua. Si sono registrati anche alcuni smottamenti. Il momento è delicato e particolarmente difficile. Perchè la morsa del maltempo non accenna ad allentarsi e per oggi è prevista ancora pioggia di forte intensità. Gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati sulle colline della Marca dove potrebbero verificarsi altri movimenti franosi di portata più rilevante.

Intanto si muovono i sindaci dell'Intesa programmatica d'area per il risarcimento danni. E anche Asolo chiede lo stato di calamità. Ieri mattina i sindaci dell'Ipa Montello, Piave, Sile, su coordinamento del primo cittadino di Montebelluna Marzio Favero in qualità di presidente, hanno deciso di muoversi in modo sinergico sul fronte della richiesta di risarcimento danni. Agiranno assieme quindi Caerano, Crocetta, Trevignano, Volpago, Giavera, Nervesa e Montebelluna.

NEL MONTEBELLUNESE

Si è preso atto delle difficoltà legate alle tre bombe d'acqua degli ultimi quattro giorni, con punte di 75 millimetri di precipitazioni in meno di mezz'ora, che hanno messo in crisi le reti di drenaggio. «Poiché pare che la Regione intenda promuovere lo stato di calamità - spiega il sindaco Marzio Favero - procederemo in modo unitario nella raccolta e nella presentazione dei danni al patrimonio pubblico e privato. In merito al primo si tratta di smottamenti del terreno, di intasamenti nelle condutture fognarie o dei fossi, di infiltrazioni d'acqua nelle palestre e altri edifici pubblici. Per quanto riguarda i privati per lo più si tratta di danni alle abitazioni o alle colture». I sindaci si sono dati dieci giorni per raccogliere le documentazioni dai cittadini. Secondo una prima stima si parla di centinaia di migliaia di euro. Il secondo tema è stato quello del riordino strategico delle reti d'acqua e idrauliche sul territorio. «L'alluvione edilizia degli ultimi anni - aggiunge Favero - ha messo in crisi l'equilibrio esistente generando le condizioni per quel dissesto che ora si è chiamati a risolvere». Di qui l'idea di elaborare un Piano delle acque in collaborazione con il Consorzio di bonifica Piave, al fine di programmare gli interventi necessari per una rivisitazione delle reti idrauliche. Si sottoporrà il tema all'attenzione di Regione e Stato. A Montebelluna in seguito a uno smottamento ieri è stata chiusa via Groppa, asse di collegamento della zona nord. «Valuteremo il da farsi - dice Favero - ma per riaprire servono condizioni di sicurezza».

ASOLO

Anche il Comune di Asolo ha deciso di procedere con la richiesta dello stato di calamità dopo il fortunale di lunedì che si è sommato a quelli dei giorni precedenti. «Solo per quanto riguarda il patrimonio comunale si contano 100mila euro di danni - dice il sindaco Mauro Migliorini -. Inoltre una decina di abitazioni è finita sott'acqua. Sono invece in via di quantificazione i danni all'agricoltura determinati dai canali consortili esondati. Un dato parla chiaro. In 50 minuti la centralina idrometrica del Muson è passata da 70 centimetri a 2,8 metri».

SERNAGLIA

Anche a Sernaglia della Battaglia non sono mancati i problemi, con alcune strade chiuse e 400 sacchi di sabbia distribuiti ai privati. Allagamenti si sono verificati nelle vie Farra, Lettiera, Busche ma anche a Fontigo e in via Marconi. Critica anche la situazione in centro dove la confluenza tra i torrenti Patean (rimasto nei limiti dell'alveo) e il Pateanello è tracimata.

Laura Bon

