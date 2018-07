CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLERTADoppio caso di West Nile in Riviera del Brenta, nei comuni di Mira e Pianiga: salgono così a tre in provincia di Venezia i colpiti da questa malattia, nota anche come virus del Nilo Occidentale e legati alla puntura della zanzara culex. A Mira si tratta di una persona anziana che vive in via Risorgimento nella frazione di Oriago, le cui condizioni non destano particolare preoccupazione e infatti non è ricoverato; a Mellaredo il virus ha colpito un residente di via Zumianella ai confini con Vigonza e Santa Maria di Sala: si tratta di...