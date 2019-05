L'allerta del compro-oro: «Attenti alla truffa dell'anello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOMESTRE «State attenti a chi vi rifila un anello per strada in cambio di soldi: è una truffa». Il fenomeno del raggiro dell'anello è una pratica abbastanza frequente ma, questa volta, è il titolare di un compro oro della città a rivolgere un appello ai cittadini. «Ho ricevuto tre persone in pochi giorni, tutte anziane - spiega - la truffa consiste nel buttare a terra degli anelli falsi e far finta di ritrovarli mentre sta passando la potenziale vittima. Viene fatto credere alla persona che l'anello è stato trovato in quel...