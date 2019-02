CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLENATORE ROMA «Un bravo ragazzo» arrivato da Treviso a Roma per mettersi alla prova e fare il grande salto nello sport: Manuel Bortuzzo, ferito nella notte in una sparatoria all'Axa, è una promessa del nuoto e Stefano Morini, coach della nazionale, ne racconta personalità e sogni agonistici. «Si è messo in gioco trasferendosi nella Capitale per provare a dimostrare, prima di tutto a se stesso, che può lasciare il segno nel nuoto che conta. Si allena con Detti e Paltrinieri, e già questo per lui è un grande scuola». Morini spiega...