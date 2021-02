L'ALLARME

VENEZIA «Non c'è soltanto il Covid, si continua a morire di cancro», avverte il dottor Carlo Pianon, presidente della Lilt Venezia, oggi nel World Cancer Day.

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Pianon sottolinea la necessità di riprendere attivamente l'attività di prevenzione per la malattia oncologica, ma «ugualmente importante dice - sarebbe dare la possibilità di accelerare i tempi di vaccinazione dei volontari che operano con i pazienti nella nostra organizzazione. Durante la pandemia, molti malati hanno avuto paura di andare in ospedale, e alcuni ambulatori sono stati chiusi: si tratta spesso di persone sole, che non avevano chi le poteva accompagnare.

«In questo momento afferma Pianon - in cui tutta l'attenzione è focalizzata sul Covid, non bisogna dimenticare chi sta lottando contro il cancro. Pare che dopo un anno di emergenza virus, la condizione dei pazienti di neoplasia sia aumentata di gravità. Tante visite precoci di prevenzione non sono state eseguite, non per colpa delle strutture, ma perché c'è chi teme di andare in ospedale. Sono incrementati anche i casi di infarti non trattati, perché spesso se una persona non ha dei veri e propri sintomi cardiologici, non si reca nelle strutture ospedaliere».

La Lilt sollecita la prevenzione rispetto a una malattia che non è scomparsa, ma anche la sensibilizzazione dei volontari e la vaccinazione. «Voglio sottolineare spiega il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt - l'urgenza del vaccino anti Covid anche per i pazienti affetti da patologia tumorale. Se non difendiamo i malati da questo virus, la battaglia contro il cancro sarà drammaticamente persa: per coloro che devono eseguire gli screening, che si sottopongono alle cure, che si trovino nella fase del recupero del proprio benessere e della riconquista della vita dopo la malattia. Chiediamo che i pazienti oncologici, soggetti a rischio con le difese immunitarie in crisi, vengano vaccinati il prima possibile».

