L'ALLARME

VENEZIA Come se fosse una linea del fronte che pian piano perde soldati. Un'emorragia costante di uomini e donne impegnati ogni giorno nel salvare la vita delle persone ma costretti, adesso, a rimanere a guardare, confinati tra quattro mura di casa pur senza sintomi. Per evitare di trasformarsi nel Mr. Hyde più impensabile per chi di professione fa il dottore o l'operatore sanitario: da ultimo appiglio di speranza ad untore. Al fischio finale dell'ennesima giornata di battaglia al Covid-19 saranno 290 nel Veneziano gli operatori sanitari in isolamento domiciliare, su 732 in tutto il Veneto. In pratica, poco meno della metà.

E ieri mattina il dato dava ancora di più la misura dell'emergenza, sul cui filo ha ballato per tutta la giornata di ieri il destino dei reparti di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare dell'Angelo (quest'ultima chiusa in mattinata e riaperta nel pomeriggio, ma solo per le emergenze) oltre a Pischiatria al Santi Giovanni e Paolo, il Civile di Venezia. Di 450 operatori sanitari segnati ieri mattina dall'Azienda Zero in quarantena, 312 erano tra i dipendenti dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Ulss 4 del Veneto Orientale. Un numero che in giornata si è contratto per via della fine dei vari isolamenti a cui il personale veniva sottoposto anche solo per precauzione.

LA MAPPA

Duecentonovanta, si diceva. Nessuno di questi però è mai stato ricoverato. Oltretutto sono solo 25 sui 290 totali (cioè l'8,7%) i membri del personale sanitario ad essere risultati positivi al tampone per il coronavirus nell'Ulss 3, mentre 1 solo nell'Ulss 4. Dei 26 positivi, 4 sono medici (uno a testa all'Angelo, al Civile, all'ospedale di Mirano e a Portogruaro), 10 sono infermieri (1 all'Angelo, 7 al Civile, 2 a Mirano), 8 sono operatori socio sanitari, le Oss, (3 all'Angelo e 5 al Civile) e 4 sono altre figure di dipendenti delle strutture sanitarie (1 all'Angelo e 3 al Civile). Riassumendo: 6 tamponi positivi all'Angelo, 16 al Civile, 3 a Mirano e 1 a Portogruaro.

Il grosso dei 290 operatori veneziani in quarantena, è rappresentato dal numero di dipendenti in isolamento fiduciario domiciliare perché, durante il lavoro, venuti a stretto contatto con persone ricoverate. Tra le Ulss 3 e 4 sono 262 i casi. Novantanove all'Angelo (21 medici, 59 infermieri, 16 Oss, 3 dipendenti); 79 al Civile (nessun medico, 50 infermieri, 28 Oss e 1 dipendente); 20 a Chioggia (2 medici, 11 infermieri, 5 Oss, 2 dipendenti); 62 a Mirano (14 medici, 34 infermieri, 11 Oss, 3 dipendenti) e 2 nel Distretto Ulss 4 (1 medico e 1 dipendente). Per 2 casi - si tratta di due infermieri dell'Angelo - la Regione non ha saputo trovare una collocazione se positivi o in isolamento fiduciario. Tirando le fila, sono quindi 107 gli operatori in quarantena a Mestre, 95 al Civile, 20 a Chioggia, 65 a Mirano, 1 a Portogruaro e 2 nel Distretto sanitario Ulss 4.

LE STRUTTURE

La giornata di ieri si era aperta con la chiusura del reparto di Chirurgia vascolare dell'Angelo, stoppando anche le attività d'urgenza, proprio per la mancanza di personale. Decisione rientrata in serata con la riapertura dell'Unità operativa - ma solo per le emergenze - e il trasferimento dei pazienti nel reparto di Cardiologia. Dove sono state portate anche le degenze di Cardiochirurgia, anche lei aperta solo per le emergenze. Questo mentre a Venezia l'attività di Psichiatria è stata garantita spostando personale dal Centro di Salute Mentale al reparto.

I SINDACATI

«Per quanto riguarda la situazione degli operatori - commenta Daniele Giordano di Fp Cgil - rispetto ai dati diffusi dalla Regione emerge come le politiche prudenziali adottate nel nostro territorio pare stiano producendo effetti positivi. Al momento la nostra Ulss risulta quella che, prendendo in considerazioni le Ulss più grandi del Veneto ed escludendo l'Ulss della zona rossa, ha il numero percentualmente più basso di operatori positivi della regione. Ad oggi sono stati coinvolti 38 reparti dei nostri ospedali e solo grazie allo straordinario lavoro degli operatori possiamo contenere la diffusione del virus tra i lavoratori. Sono condivisibili le politiche di prevenzione che evidenziano un alto numero di lavoratori in quarantena ma una bassissima percentuale di positivi».

Nicola Munaro

