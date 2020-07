L'ALLARME

VALDOBBIADENE È positivo al coronavirus: per i 13 compagni del corso scattano tampone e isolamento. Un iscritto alle lezioni di hydrobike delle piscine di Valdobbiadene è in quarantena perchè positivo al test Covid: l'Uls 2 ha contattato tutti coloro che hanno preso parte alla lezione prescrivendo il tampone e, nel frattempo, l'autoisolamento. Entro stasera dovrebbero arrivare gli esiti.

I FATTI

Avevano ripreso il corso di hydrobike dopo la chiusura forzata della pandemia. Con tutte le cautele e i protocolli di sicurezza del caso. E il passaggio al termoscanner ad ogni entrata. Ma martedì scorso, il giorno dopo l'ultima lezione, uno di loro ha iniziato ad avere mal di gola e un po' di febbre. Così ad una ad una le iscritte al corso hanno ricevuto la telefonata delle relative Usl con l'indicazione di presentarsi ad effettuare il tampone e l'obbligo dell'isolamento preventivo, anche dai conviventi. Isolamento preventivo per tutte, fino all'esito del tampone. E, forse, oltre. «Ci hanno informate che un iscritto al nostro corso è risultato positivo al Covid e che, per precauzione, dobbiamo tutti seguire la profilassi» spiegano. Iscritte in piscina a Valdobbiadene sono sia donne residenti in provincia di Treviso che in provincia di Belluno. Mentre però l'Usl 2 ha prescritto in tempi rapidissimi il tampone, e nel caso di esito negativo consentirà il ritorno alla normalità, l'Usl di Belluno lascerà comunque l'ultima parola ai medici. Saranno loro infatti a decidere se, anche in caso di esito negativo, sarà il caso di uscire dall'isolamento. Nessuna delle donne al momento sembra lamentare sintomi influenzali. Ma la preoccupazione è innegabile, anche se l'azienda sanitaria in realtà tranquillizza e ribadisce: «Misure puramente precauzionali».

INTERVENTO TEMPESTIVO

L'aspetto più preoccupante della vicenda è che la persona risultata positiva al virus è asintomatica, al punto che il termoscanner, cui tutti gli iscritti si devono sottoporre obbligatoriamente prima della lezione, non ha rilevato nulla. Solo martedì ha iniziato ad avvertire qualche sintomo influenzale e il medico curante ha prescritto subito il tampone. Lì è emersa la positività. Accompagnata da mal di gola, fastidio e un po' di febbre. Sono immediatamente scattati i protocolli. «La persona in questione -spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2- è un asintomatico. Aveva effettuato i controlli dopo aver manifestato qualche blando sintomo influenzale ed è emersa la positività. Abbiamo quindi seguito i protocolli del caso e informato tutte le persone che erano venute a contatto con lui nell'ultimo periodo. Tra cui le compagne di piscina. Ma, per quel che riguarda l'Usl 2 di Treviso, se il risultato del test è negativo, la persona è libera».

OTTIMISMO

L'azienda sanitaria fa inoltre sapere che la persona risultata positiva al test Covid non ha avuto altri problemi e che anche la febbre si è risolta. «Motivo per cui prevediamo che anche le persone che si sono sottoposte al tampone non avranno problemi. Però attendiamo le analisi». Il direttore generale precisa anche che nella piscina e negli spogliatoi sono stati effettuati tutti i trattamenti di sanificazione del caso. «Quindi, come in una normale azienda, l'attività continua senza problemi e senza inutili allarmismi».

LA PERPLESSITA'

La piscina di Valdobbiadene è frequentata sia da iscritti del trevigiano, sia da bellunesi. Le colleghe di corso trevigiane sono state già chiamate dall'Usl e hanno effettuato il tampone. Le bellunesi ce l'hanno in prenotazione. «Quello che non si capisce -si chiedono- è perchè da Treviso l'indicazione è di far cadere l'isolamento in caso di tampone negativo, mentre da Belluno l'ultima parola spetta al medico. Ci attenderemmo un'unica ratio. E la possibilità, visto che gli esperti non dimostrano particolare preoccupazione, di poter tornare subito alla normalità in caso di esito negativo».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

